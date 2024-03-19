В Ростове откроют приют для бездомных животных

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В Ростове-на-Дону откроют приют для бездомных животных. Информацию 19 марта сообщает РБК со ссылкой на первого замминистра ЖКХ Сергея Орлова.По его словам, в Ростове действуют 12 приютов для животных: один муниципальный и 11 частных. Всего они могут вместить до 2 тысяч особей. На пожизненном содержании в настоящее время находятся 1 074 особи.- Имеющиеся площади и ограниченное бюджетное финансирование не позволяет в полной мере обеспечить размещение животных без владельца. Особенно это касается животных, нуждающихся в пожизненном содержании, — сообщил Орлов.В прошлом году в донском регионе были зарегистрированы 7,9 тысячи бездомных животных. При этом счет не вели в Азове, Батайске, Гуково, Таганроге, Ростове и других городах. Так, в Шахтах насчитали уже 644 животных без владельца, в Азове – 200, а в Батайске – 153. В Волгодонске самое большое число – 3,2 тысячи.