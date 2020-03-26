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Житель Ростова предложил построить приют для бездомных собак

Житель Ростова предложил построить приют для бездомных собак
Ростовчанин предложил построить в донской столице приют для бездомных собак. Инициативу мужчина опубликовал на сайте городских петиций 23 марта.

На сегодняшний день в Ростове-на-Дону функционирует центр безнадзорных животных, но, несмотря на это, по городским улицам бегают собаки. Многие из них совершенно не опасны, но количество бешеных животных растет с каждым днем.

Единственный в Ростове приют не может вместить всех, поэтому Роман Колычев предложил властям построить еще один.

– Поддержите данную инициативу, так как это касается каждого, и от этого будет лучше всем, в том числе и собакам! – написал горожанин.

Просьбу мужчины уже поддержали десять человек. Петиция должна набрать хотя бы полтысячи голосов, чтобы ее рассмотрели власти.

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