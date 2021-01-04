В Ростове от коронавируса вылечили 90 человек

В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечили еще 90 человек. Общее число выздоровевших ростовчан достигло 18 917.По информации городской администрации, под медицинским наблюдением в донской столице находится 4 761 человек. Эти люди могли контактировать с зараженными и подхватить инфекцию. Все горожане находятся на самоизоляции в ожидании результатов тестов на COVID-19.Напомним, что в Ростове растет и число инфицированных. За последние сутки инфекцию нашли у 157 человек.