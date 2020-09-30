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В Ростове под медицинским наблюдением находятся 3 671 человек, с подозрением на COVID-19

В Ростове под медицинским наблюдением находятся 3 671 человек, с подозрением на COVID-19
Под медицинским наблюдением из-за вируса COVID-19 в Ростове-на-Дону находится 3 671 человек. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным на 2 октября, все обследуемые медиками находятся на самоизоляции по месту жительства. За сутки количество таких ростовчан уменьшилось на 201 человек.

Стоит отметить, что под взором врачей оказываются те люди, которые могли контактировать с зараженными коронавирусом. У них проявились явные симптомы заболевания или одно из тестирований оказалось положительным.

За сутки опасную инфекцию в донской столице подхватили 98 человек. Скончались от COVID-10 еще восемь пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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