В Ростове осудили военнослужащего, «похоронившего» родственников ради отпуска





В Ростове вынесли приговор военнослужащему воинской части, расположенной в посёлке Степном Аксайского района, за уклонение от службы под выдуманными предлогами. Чтобы получить внеплановый отпуск, солдат фиктивно «похоронил» всех близких родственников. Об этом рассказали в Военном следственном управлении СКР по Южному военному округу 2 декабря.



Так, в феврале, апреле и июне 2019 года гвардии рядовой подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам в связи со смертью родного брата, отца и матери. С «потерей» каждого близкого родственника военнослужащий получал 10 суток отпуска. Всякий раз военнослужащий уезжал домой, а по возвращении представлял командованию копию свидетельства о смерти родственников.

- Между тем доказано, что представленные документы являются фиктивными и изготовлены с помощью компьютерной техники, - рассказали в Военном следственном управлении. - Родной брат, отец и мать военнослужащего живы.



Во время судебного заседания рядовой признал себя виновным. Приговором Ростовского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев содержания в дисциплинарной воинской части.