В Новочеркасске военнослужащего отправили под арест за «самоволку»
Солдат, прогулявший службу, отправится под арест. Такое решение вынес Новочеркасский гарнизонный военный суд 13 февраля.
Военнослужащий в январе в течение пяти дней не появлялся в воинской части без уважительных причин.
- Постановлением судьи Кадыргулов признан виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, ему назначен дисциплинарный арест сроком на 20 суток, - рассказали в пресс-службе суда.
Наказание военнослужащий будет отбывать на гауптвахте.