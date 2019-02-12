Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске военнослужащего отправили под арест за «самоволку»

В Новочеркасске военнослужащего отправили под арест за «самоволку»
Солдат, прогулявший службу, отправится под арест. Такое решение вынес Новочеркасский гарнизонный военный суд 13 февраля.

Военнослужащий в январе в течение пяти дней не появлялся в воинской части без уважительных причин.
- Постановлением судьи Кадыргулов признан виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, ему назначен дисциплинарный арест сроком на 20 суток, - рассказали в пресс-службе суда.

Наказание военнослужащий будет отбывать на гауптвахте.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.