В Ростове осудили мужчину, избившего до полусмерти посетителя ночного клуба

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В Ростове-на-Дону осудили 34-летнего мужчину, который избил незнакомца в ночном клубе. Павла Власова обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Происшествие случилось в конце мая 2023 года в переулке Семашко, 51. Павел отдыхал в караоке-баре «Руки Вверх». В какой-то момент он поругался с молодым человеком. Между посетителями вспыхнул конфликт. Выпивший Павел заехал незнакомцу кулаком в челюсть. Парень ударился головой о барную стойку, упал на пол и потерял сознание.Сотрудники клуба попытались оказать пострадавшему первую помощь и вызвали сотрудников «скорой». После происшествия Власов покинул заведение, однако вскоре полицейские задержали его.Ленинский районный суд 17 января 2024 года приговорил Павла к трем годам лишения свободы условно. Потерпевший не согласился с обвинением и подал апелляционную жалобу в Ростовский областной суд с требованием ужесточить наказание. Заседание прошло 24 марта. Власову изменили «условку» на реальный срок.