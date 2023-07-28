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На Дону осудили мужчину, избившего соседа до полусмерти

На Дону осудили мужчину, избившего соседа до полусмерти
Миллеровский районный суд вынес приговор мужчине, который избил соседа до полусмерти. Происшествие случилось 10 сентября 2022 года в поселке Тарасовском.

В тот вечер Василий Резанович выпивал алкоголь у себя дома вместе с приятелем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Домохозяин стал выгонять гостя, но тот уже был не в состоянии подняться. Вскоре Василий озверел. Он набросился на товарища и начал его избивать. После этого вынес друга в коридор, где бросил отсыпаться.

На протяжении недели пострадавший ходил с тяжелыми травмами. Только 16 сентября, когда состояние здоровья сильно ухудшилось, он обратился в больницу. Оказалось, что все это время у него были сломаны три ребра. Медработники сообщили об этом правоохранителям. На Василия Резановича возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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