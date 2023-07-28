На Дону осудили мужчину, избившего соседа до полусмерти

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Миллеровский районный суд вынес приговор мужчине, который избил соседа до полусмерти. Происшествие случилось 10 сентября 2022 года в поселке Тарасовском.В тот вечер Василий Резанович выпивал алкоголь у себя дома вместе с приятелем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Домохозяин стал выгонять гостя, но тот уже был не в состоянии подняться. Вскоре Василий озверел. Он набросился на товарища и начал его избивать. После этого вынес друга в коридор, где бросил отсыпаться.На протяжении недели пострадавший ходил с тяжелыми травмами. Только 16 сентября, когда состояние здоровья сильно ухудшилось, он обратился в больницу. Оказалось, что все это время у него были сломаны три ребра. Медработники сообщили об этом правоохранителям. На Василия Резановича возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии строгого режима.