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На Дону осудили мужчину, избившего друга до полусмерти тепловентилятором

На Дону осудили мужчину, избившего друга до полусмерти тепловентилятором
В Ростовской области осудили мужчину, избившего друга до полусмерти. Происшествие случилось 3 ноября 2022 года в городе Сальске.

В тот день Николай Заболотный приехал к приятелю в СНТ «Заречное», чтобы выпить алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Николай несколько раз ударил товарища по лицу, после чего отволок его в хозпостройку. Там Заболотный несколько раз приложился приятелю по голове. В ход пошли металлическая кружка, кирпич и тепловентилятор.

Когда мужчина понял, что натворил, вызвал «скорую». Врачам удалось спасти жизнь пострадавшему. Однако из-за полученных увечий он стал инвалидом. На Николая возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Сальский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Фото: Ростов.ру
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