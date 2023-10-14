На Дону осудили мужчину, избившего друга до полусмерти тепловентилятором

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили мужчину, избившего друга до полусмерти. Происшествие случилось 3 ноября 2022 года в городе Сальске.В тот день Николай Заболотный приехал к приятелю в СНТ «Заречное», чтобы выпить алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Николай несколько раз ударил товарища по лицу, после чего отволок его в хозпостройку. Там Заболотный несколько раз приложился приятелю по голове. В ход пошли металлическая кружка, кирпич и тепловентилятор.Когда мужчина понял, что натворил, вызвал «скорую». Врачам удалось спасти жизнь пострадавшему. Однако из-за полученных увечий он стал инвалидом. На Николая возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».Сальский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.