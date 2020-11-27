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В Ростове остановили движение 354 автобусов

В Ростове остановили движение 354 автобусов
За два дня в Ростове-на-Дону остановили 354 автобуса, сообщает городская мэрия. Их пассажиры и водители не соблюдали «масочный» режим.

Всего мониторинговые группы в составе представителей административной инспекции Ростовской области, полиции и сотрудников департамента транспорта за двое суток обошли более двух тысяч транспортных средств. Попались во время проверок 114 «безмасочников», в том числе шесть водителей.

На них составлены протоколы об административном правонарушении. Гражданам без средств индивидуальной защиты грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

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