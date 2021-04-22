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Из-за велопробега 23 мая в Ростове перекроют центральные улицы

Из-за велопробега 23 мая в Ростове перекроют центральные улицы
Из-за велопробега в Ростове ограничат движение транспорта в центре. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Велопробег пройдет 23 мая. С 10 до 12 часов будет перекрыто движение от Театральной площади, где будет дан старт, далее по Большой Садовой и мостовому переходу через Дон в створе проспекта Сиверса. Затем велосипедисты поедут к Левобережной, соответственно, будет перекрыта улица Магистральная от Южного подъезда до улицы Левобережной и сама Левобережная. Ограничено движение будет на мосту и проспекте Ворошиловском и далее по ходу движения велосипедистов до Большой Садовой и Театральной площади.

Водителям в этот день нужно выехать пораньше и заранее продумать маршрут следования, чтобы не попасть в пробку.

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