Из-за велопробега 23 мая в Ростове перекроют центральные улицы

Из-за велопробега в Ростове ограничат движение транспорта в центре. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Велопробег пройдет 23 мая. С 10 до 12 часов будет перекрыто движение от Театральной площади, где будет дан старт, далее по Большой Садовой и мостовому переходу через Дон в створе проспекта Сиверса. Затем велосипедисты поедут к Левобережной, соответственно, будет перекрыта улица Магистральная от Южного подъезда до улицы Левобережной и сама Левобережная. Ограничено движение будет на мосту и проспекте Ворошиловском и далее по ходу движения велосипедистов до Большой Садовой и Театральной площади.Водителям в этот день нужно выехать пораньше и заранее продумать маршрут следования, чтобы не попасть в пробку.