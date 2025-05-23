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Мусоровоз в центре Ростова провалился в дорожную яму

Мусоровоз в центре Ростова провалился в дорожную яму
В центре Ростова-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Специальная техника провалилась задними колесами в яму на проезжей части. Инцидент произошёл вечером 23 мая на перекрёстке переулка Журавлёва и улицы Города Волос. Кадрами поделились читатели DonDay.

В данный момент машина для вывоза мусора не может выехать сама. Вероятно, потребуется вызвать дополнительную помощь. Также мусоровоз частично заблокировал проезд, и автомобилисты вынуждены искать объездные пути.

Важно отметить, что в этом районе под асфальтом проложены многочисленные инженерные коммуникации. В связи с этим нередко проводятся работы по ремонту водопровода. Возможно, именно это и стало причиной провала.
Фото: Соцсети
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