В Ростове обсудили судьбу розничных рынков



В Ростове-на-Дону прошло совещание, посвящённое сохранению и развитию розничных рынков региона. Мероприятие состоялось 15 мая в Торгово-промышленной палате Ростовской области.



Причиной проведения совещания стало резкое сокращение количества розничных рынков в России, в том числе и в донском регионе. Участниками мероприятия стали руководители органов исполнительной власти и Законодательного собрания Ростовской области, Министерства промышленности и торговли РФ, контролирующих надзорных органов, продовольственных рынков Дона, а также отраслевых и общественных организаций.



С приветственным словом к собравшимся обратилась директор департамента потребительского рынка РО Ирина Теларова. Она отметила, что донская Торгово-промышленная палата уже три года взаимодействует с Министерством промышленности и торговли РФ.



- Мы — южный регион, поэтому для нас важно сохранить традиционный формат рынка, - отметила Теларова. - Необходимо проработать этот вопрос детально, чтобы в скором будущем были созданы все условия для развития рыночной торговли. Каждый производитель сельскохозяйственной продукции должен иметь возможность свободно реализовывать свой товар.



Сейчас Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при участии департамента потребительского рынка Ростовской области разработаны проекты федеральных законов. Изменения в законодательстве должны смягчить действующие требования к рынкам.



При этом, конечно, важно, чтобы и потребитель мог приобрести сельхозпродукцию по сниженной цене. Спрос на неё возрастает в период созревания фруктов и овощей. Для этого необходимо создать условия для компаний, управляющих рынками, которые хотели бы расширяться. Когда федеральный закон претерпит изменения, они смогут предоставлять больше торговых мест для производителей.



С принятием проекта на рынках усилится конкуренция. Как следствие, цены всегда будут оставаться на одном уровне, при этом качество продукции будет только улучшаться.