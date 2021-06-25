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В Ростове нашли живым пропавшего без вести пенсионера

В Ростове нашли живым пропавшего без вести пенсионера
В Ростове живым нашли дезориентированного 87-летнего мужчину. Владимир Семенцов без вести пропал утром 28 июня.

Пенсионер ушел из дома в переулке Днепровском около 11:30. С тех пор его местонахождение неизвестно. Владимир не ориентировался в пространстве и нуждался в медпомощи. Родные тут же забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

Владимира искали почти сутки. К утру 29 июня мужчину нашли живым. Где он находился все это время, пенсионер не рассказал.

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