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В Ростове живым нашли пропавшего дезориентированного пенсионера

В Ростове живым нашли пропавшего дезориентированного пенсионера
В Ростове нашли живым пропавшего дезориентированного мужчину. О местонахождении 78-летнего Владимира Иваницкого не было информации почти сутки.

Около 18 часов 18 мая мужчина вышел из своего дома на улице Батуринской и пропал без вести. Так как пожилой ростовчанин имеет проблемы с памятью, он мог забыть дорогу домой. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Владимира нашли живым сотрудники полиции, которые патрулировали улицы города. Жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает.

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