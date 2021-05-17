В Ростове живым нашли пропавшего дезориентированного пенсионера
В Ростове нашли живым пропавшего дезориентированного мужчину. О местонахождении 78-летнего Владимира Иваницкого не было информации почти сутки.
Около 18 часов 18 мая мужчина вышел из своего дома на улице Батуринской и пропал без вести. Так как пожилой ростовчанин имеет проблемы с памятью, он мог забыть дорогу домой. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры.
Владимира нашли живым сотрудники полиции, которые патрулировали улицы города. Жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает.