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В Ростове нашли живым без вести пропавшего 15-летнего подростка

В Ростове нашли живым без вести пропавшего 15-летнего подростка

В Ростове-на-Дону нашли живым 15-летнего подростка. Максим Шилин пропал днем 15 декабря.

Накануне мальчик сильно поругался с родителями. Поэтому в знак протеста школьник решил уйти из дома. Мальчик не сказал никому куда он направляется.

Родители забеспокоились, когда подросток не вернулся домой. Родители пытались самостоятельно отыскать подростка, однако у них ничего не получилось. Они решили обратиться в полицию и к добровольцам.

Найти Максима удалось днем 16 декабря. О том где все это время находился подросток не известно.
Фото: Соцсети
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