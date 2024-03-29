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В Ростове нашли живым подростка, пропавшего в середине марта

В Ростове нашли живым подростка, пропавшего в середине марта
В Ростове нашли живым 16-летнего школьника, пропавшего без вести. О местонахождении Владислава Г. не было ничего известно с 19 марта.

В тот день парень ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения родных он не отвечал. Обеспокоенные близкие переполошили всех друзей, знакомых и учителей подростка. Никто не знал, куда мог отправиться Влад.

Тогда родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Спустя полторы недели, в ночь на 29 марта, парня нашли живым.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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