В Ростове нашли живым подростка, пропавшего в середине марта

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове нашли живым 16-летнего школьника, пропавшего без вести. О местонахождении Владислава Г. не было ничего известно с 19 марта.В тот день парень ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения родных он не отвечал. Обеспокоенные близкие переполошили всех друзей, знакомых и учителей подростка. Никто не знал, куда мог отправиться Влад.Тогда родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.Спустя полторы недели, в ночь на 29 марта, парня нашли живым.