В Ростове нашли живым пропавшего 16-летнего юношу

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 16-летнего юношу. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Напомним, Кирилл Ш. пропал 28 мая. В тот день около 22 часов он вышел из дома и не вернулся. Родные подростка обратились за помощью в полицию.29 мая стало известно, что подростка нашли живым. По предварительным данным, он был у друзей.В следственном управлении сообщили, что Кирилла опросили об обстоятельствах ухода из дома. Каких-либо преступлений в отношении него не совершалось.