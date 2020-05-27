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В Ростове нашли живым пропавшего 16-летнего юношу

В Ростове нашли живым пропавшего 16-летнего юношу
В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 16-летнего юношу. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, Кирилл Ш. пропал 28 мая. В тот день около 22 часов он вышел из дома и не вернулся. Родные подростка обратились за помощью в полицию.

29 мая стало известно, что подростка нашли живым. По предварительным данным, он был у друзей.

В следственном управлении сообщили, что Кирилла опросили об обстоятельствах ухода из дома. Каких-либо преступлений в отношении него не совершалось.

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