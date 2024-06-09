В Ростове разыскивают участников массового избиения в парке Максима Горького

Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону разыскивают участников массового избиения в парке имени Максима Горького. О происшествии стало известно из социальных сетей 8 июня.В городских пабликах начали распространять видео, на котором толпа молодых людей избивает человека. На кадрах видно, что десятки парней топчутся и пинают поваленного на землю юношу.Записью заинтересовались полицейские. В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что ведется работа по установлению и задержанию участников инцидента.