Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове разыскивают участников массового избиения в парке Максима Горького

В Ростове разыскивают участников массового избиения в парке Максима Горького
В Ростове-на-Дону разыскивают участников массового избиения в парке имени Максима Горького. О происшествии стало известно из социальных сетей 8 июня.

В городских пабликах начали распространять видео, на котором толпа молодых людей избивает человека. На кадрах видно, что десятки парней топчутся и пинают поваленного на землю юношу.

Записью заинтересовались полицейские. В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что ведется работа по установлению и задержанию участников инцидента.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.