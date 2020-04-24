В Ростове начались репетиции воздушной части парада Победы
Утром 28 апреля небо над Ростовом сотряс непривычный гул. Подняв голову вверх, прохожие смогли увидеть на фоне голубого неба истребители и штурмовики.
В донской столице, несмотря на отмену парада, начались тренировки военных лётчиков. Экипажи Южного военного округа выстроили в небе цифру «75». Дата символизирует количество лет, прошедших со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Фигуру изобразили 18 истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25.
Между тем в пресс-службе Южного военного округа не удалось получить пояснение о том, состоится ли воздушная часть парада Победы 9 мая.
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице, а затем и в Ростове отменили парад. Технику, которая должна была участвовать в мероприятии, отправили на хранение. Из Москвы вернулись казаки. Представители донского казачества впервые должны были пройти в составе военных колонн по Красной площади. По возвращении из столицы казаков поместили на карантин.
В параде Победы в Новочеркасске впервые должны были принять участие военнослужащие Каспийской флотилии.
Добавим, что также не состоится концерт Полины Гагариной, запланированный на 9 мая.