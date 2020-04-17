Боевую технику, подготовленную для Парада Победы в Ростове, отправят на хранение

В донской столице, в связи с переносом Парада Победы, отправят на хранение всю боевую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.По словам пресс-секретаря ЮВО Вадима Астафьева, в ближайшие гарнизоны должны отправить более 400 единиц военной техники. Регулярным содержанием машин будут заниматься специалисты, а также укроют их тентами.Перевозить боевые машины будут 21-23 апреля.В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Ростове перенесли на неопределенный срок шествие Бессмертного полка и парад Победы. Все остальные мероприятия пройдут в усеченном варианте.