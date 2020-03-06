В Ростове авиация приступила к репетиции воздушной части парада Победы



Фото: cdnimg.rg.ru



Авиация Южного военного округа приступила к тренировочным полётам. Военные лётчики начали репетиции воздушной части парада Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 10 марта.



Всего в воздушном параде будет задействовано 130 современных самолётов и вертолётов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Жители Ростова 9 мая смогут увидеть в небе самолёты военно-транспортной авиации: Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации: Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота: Ту-142мк, Бе-12, Ил-38н, армейской авиации ЮВО: Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.



Во время стартовавших тренировок экипажи отрабатывают элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар. Лётчики покажут парадный строй с пролётом на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами.

- Практические полёты вертолётов выполняются на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом 50 метров между лопастями, а самолеты оперативно-тактической авиации совершают полеты на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 км/час, - рассказали в пресс-службе Минобороны.



Добавим, что воздушный парад в честь 75-летия Великой Победы пройдёт в семи городах на территории Южного военного округа: Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Владикавказе.