У начальника Управления МВД по Таганрогу Владимира Грекова прошли обыски

Фото: администрация Таганрога

В Таганроге прошли обыски у начальника Управления МВД Владимира Грекова. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на источник. Мероприятия были проведены утром 21 ноября как дома, так и на рабочем месте Грекова.Обыски связаны с делом аксайских гаишников. До назначения в Таганрог Греков возглавлял отдел МВД России по Аксайскому району Ростовской области.Напомним, что начальник ГИБДД Аксайского района Сергей Селиванов был задержан за взяточничество. Следствие считает, что Селиванов брал деньги с подчиненных за свое покровительство и благосклонность. Ежемесячно старшие смен инспекторов ДПС якобы приносили по 8,5 тысячи рублей. А тем, кто не выполнял условия, грозили негативные последствия по службе.