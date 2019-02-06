На выходных в Ростове прогнозируют пасмурную и ветреную погоду



Фото: Елены Романченко



В ближайшие два дня в донской столице сохранится пасмурная погода. Ни в субботу, ни в воскресенье солнце не выглянет из-за облаков.



Температура также сохранится на уровне предыдущих дней. С утра в субботу, 9 февраля, - 0 градусов, к обеду столбики термометров поднимутся до +1. К вечеру снова похолодает до нуля, а ночью - до -1 градуса.



В воскресенье будет немного теплее. Днём воздух прогреется до +3 градусов. Вечером ожидается +1.



Между тем на протяжении всех выходных погода будет сухая и немного ветреная. Осадков не ожидается.



В начале следующей недели в Ростове потеплеет до +6 градусов. Но к выходным температура снова опустится до небольшого минуса.