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На выходных в Ростове прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

На выходных в Ростове прогнозируют пасмурную и ветреную погоду
Фото: Елены Романченко

В ближайшие два дня в донской столице сохранится пасмурная погода. Ни в субботу, ни в воскресенье солнце не выглянет из-за облаков.

Температура также сохранится на уровне предыдущих дней. С утра в субботу, 9 февраля, - 0 градусов, к обеду столбики термометров поднимутся до +1. К вечеру снова похолодает до нуля, а ночью - до -1 градуса.

В воскресенье будет немного теплее. Днём воздух прогреется до +3 градусов. Вечером ожидается +1.

Между тем на протяжении всех выходных погода будет сухая и немного ветреная. Осадков не ожидается.

В начале следующей недели в Ростове потеплеет до +6 градусов. Но к выходным температура снова опустится до небольшого минуса.

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