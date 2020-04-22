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В Ростове на выходных прогнозируют дождливую и ветреную погоду

В Ростове на выходных прогнозируют дождливую и ветреную погоду
В Ростове-на-Дону на выходных прогнозируют дождливую и ветреную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

По данным синоптиков, 24 апреля в городе пройдет небольшой дождь. Температура может достигать +18 градусов. Скорость порывов ветра составит пять метров в секунду.

25 апреля столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Скорость ветра снизится до трех метров в секунду. В субботу будет облачно и без осадков.

В воскресенье, 26 апреля, погода снова испортится. По данным синоптиков, в Ростове снова пройдет дождь. Кроме того, ветер усилится до шести метров в секунду. Температура почти не изменится и составит +19 градусов.

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