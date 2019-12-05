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В Ростове на выходных потеплеет до +7 градусов

В Ростове на выходных потеплеет до +7 градусов
Фото: img-fotki.yandex.ru
В Ростове на выходных прогнозируется потепление.

В субботу с утра в донской столице прогнозируется +4. К обеду температура поднимется до +7 градусов. К вечеру похолодает до +4 градусов. В течение всего дня в донской столице будет солнечная погода. Ночью синоптики обещают небольшой мороз – до -2 градусов.
В воскресенье погода изменится. Столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, а небо затянет облаками. Вечером температура опустится до +1 градуса.

Осадков в ближайшие дни не ожидается. Выходные будут безветренными.

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