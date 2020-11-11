В Ростове на выходных ожидаются первый снег и прохладная погода

На выходных в Ростове-на-Дону ожидаются прохладная погода и первый снег. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.В субботу, 14 ноября, сохранятся заморозки. Днем температура может достигнуть до +6 градусов, ночью — до -1. Сила восточного ветра составит пять метров в секунду.В воскресенье, 15 ноября, состояние погоды не сильно изменится. Столбики термометров покажут до +5 градусов в дневное время и до +1 градуса - в ночное. Порывы ветра ослабнут до трех метров в секунду.Ночью в воскресенье жители донской столицы смогут увидеть первый снег. Кроме того, все выходные сохранится небольшая облачность.