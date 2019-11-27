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Снег с дождём прогнозируют в Ростове на выходных

Снег с дождём прогнозируют в Ростове на выходных

В Ростовской области на выходных сохранится неустойчивый характер погоды. Вероятны осадки.

Как рассказали в Ростовском гидрометцентре, в северных районах области ночью и утром возможен мокрый снег, ночью и утром местами - туман.

Ветер ожидается умеренный, 7-12 м/c, временами - порывы до 16 м/c. Ночью на Дону - +3…+8, при прояснениях - до -1 градуса. Днём - +5…+10 градусов.

В Ростове днём в субботу прогнозируется небольшой дождь. Температура поднимется до +7…+9 градусов. Ночью похолодает до +4…+6 градусов.

В воскресенье в первой половине дня также ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В первый день зимы будет +3...+4 градуса тепла. Ночью синоптики обещают небольшой мороз - до -2 градусов.

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