В Ростове на выходных ожидается ветреная и прохладная погода

Сильные порывы ветра и прохладную погоду прогнозируют на выходных в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Росгидрометцентр.Так, 3 октября днем температура не поднимется выше +22 градусов. Ночью в городе похолодает до +12 градусов. По сравнению с рабочей неделей, порывы восточного ветра ослабнут. Однако они все равно будут достигать шести метров в секунду.В воскресенье состояние погоды почти не изменится. Станет немного холоднее в дневное время - до +19 градусов, а в ночное - до +12. Несильно ослабнут порывы ветра — до пяти метров в секунду. Отмечается, что выпадение осадков в выходные дни не ожидается.Напомним, последние двое суток Ростов-на-Дону охватили ураганные ветра, принесшие с собой огромное пыльное облако. В южной столице образовалась плохая видимость на дорогах из-за бури. Пешеходам трудно передвигаться по городу, ведь сильный ветер задувает в лицо частицы пыли. Ростовчане надеются, что в скором времени пойдут дожди, которые прервут затянувшуюся засуху, а ветер утихнет.