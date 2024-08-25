Фото: Соцсети.

В Ростове на улице Тамбовской появилась огромная яма. Местные жители опубликовали фотографии с места происшествия на сайте Благоустройства.Глубина провала на дороге составляет более 20 сантиметров. Кроме того, рядом с ямой находится открытый люк.Из-за того, что на противоположной стороне припаркованы машины, объехать яму невозможно. Поэтому горожане просят заделать провал, который представляет опасность не только для автомобилей, но и для пешеходов. Ведь можно получить серьёзные травмы, если провалиться в дорожную яму.