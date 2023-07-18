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Огромная яма на 13-й Линии в Ростове мешает проезду автомобилей

Огромная яма на 13-й Линии в Ростове мешает проезду автомобилей
Огромная яма, которая образовалась посреди проезжей части на улице 13-я Линия, мешает проезду автомобилей. О проблеме местные жители рассказали на портале Благоустройство города.

Огромный провал образовался в районе дома № 25. В длину яма достигла примерно метра, еще полметра оказалась грубина пробоины. По словам горожан, дыра появилась там около месяца назад, но с каждым ливнем становилась все больше.

Из-за своих размеров яма создает опасность для пешеходов и автомобилистов. Еще пару сильных дождей – и проехать по этому участку на легковом авто будет уже невозможно, не говоря уже о мамочках с колясками.
Фото: Соцсети.
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