Огромная яма на 13-й Линии в Ростове мешает проезду автомобилей

Фото: Соцсети.

Огромная яма, которая образовалась посреди проезжей части на улице 13-я Линия, мешает проезду автомобилей. О проблеме местные жители рассказали на портале Благоустройство города.Огромный провал образовался в районе дома № 25. В длину яма достигла примерно метра, еще полметра оказалась грубина пробоины. По словам горожан, дыра появилась там около месяца назад, но с каждым ливнем становилась все больше.Из-за своих размеров яма создает опасность для пешеходов и автомобилистов. Еще пару сильных дождей – и проехать по этому участку на легковом авто будет уже невозможно, не говоря уже о мамочках с колясками.