В Ростове возле жилой многоэтажки образовался провал глубиной в полметра

Фото: Дондей.

В Ростове возле жилого дома по улице Плеханова, 14 асфальт ушел под землю. Водители уже неделю рискуют провалиться в яму, проезжая по придомовой территории.На фото видно огромную яму глубиной полметра. Асфальт рядом держится с трудом и норовит вот-вот провалиться. Кроме того, в месте провала проходит труба. Возможно, к такому результату привела ее протечка. Либо причиной провала стали частые ливни, которые размыли грунт.Жильцы дома обеспокоены тем, что уже неделю власти города не обращают внимания на проблему. Если яму не заделать, то к дому будет невозможно подъехать ни на каком транспорте.