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В Ростове на 1-й Луговой продлили ограничение движения транспорта

В Ростове на 1-й Луговой продлили ограничение движения транспорта
В Ростове ограничение движения транспорта на 1-й Луговой продлили. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Водителям будет запрещено проезжать на участке от моста на пересечении 1-й Луговой с западным подъездом до дома № 44. Ограничения будут действовать с 4 января по 2 марта 2024 года.

Временные меры ввели из-за прокладки инженерных коммуникаций на участке.

Напомним, ранее закончить работы и отрыть проезд обещали к 17 февраля. Однако завершить работы к этому времени не удалось.
Фото: Яндекс.карты
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