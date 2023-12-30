В Ростове на 1-й Луговой продлили ограничение движения транспорта

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В Ростове ограничение движения транспорта на 1-й Луговой продлили. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Водителям будет запрещено проезжать на участке от моста на пересечении 1-й Луговой с западным подъездом до дома № 44. Ограничения будут действовать с 4 января по 2 марта 2024 года.Временные меры ввели из-за прокладки инженерных коммуникаций на участке.Напомним, ранее закончить работы и отрыть проезд обещали к 17 февраля. Однако завершить работы к этому времени не удалось.