В Ростове на улице Брестской образовалась огромная свалка мусора

Фото: Соцсети.

Огромная мусорная гора образовалась возле дома № 9а по улице Брестской в Ростове. Информацией поделились местные жители в социальных сетях 21 ноября.Мусор не вывозят уже длительное время. Из-за этого на контейнерной площадке образовалась огромная свалка. По всему периметру разбросаны строительные и бытовые отходы. Зловонный запах распространился на всю округу, отравляя жизнь ростовчанам. Не исключено, что там уже появились крысы.- Сейчас там лучше не находиться, иначе есть риск стать жертвой какой-нибудь крысы-убийцы, - рассказывает очевидецНесмотря на огромные размеры, коммунальные службы просто не замечают свалку.