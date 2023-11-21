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В Ростове на улице Брестской образовалась огромная свалка мусора

В Ростове на улице Брестской образовалась огромная свалка мусора
Огромная мусорная гора образовалась возле дома № 9а по улице Брестской в Ростове. Информацией поделились местные жители в социальных сетях 21 ноября.

Мусор не вывозят уже длительное время. Из-за этого на контейнерной площадке образовалась огромная свалка. По всему периметру разбросаны строительные и бытовые отходы. Зловонный запах распространился на всю округу, отравляя жизнь ростовчанам. Не исключено, что там уже появились крысы.

- Сейчас там лучше не находиться, иначе есть риск стать жертвой какой-нибудь крысы-убийцы, - рассказывает очевидец

Несмотря на огромные размеры, коммунальные службы просто не замечают свалку.
Фото: Соцсети.
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