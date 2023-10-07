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На Врубовой образовалась огромная зловонная свалка

На Врубовой образовалась огромная зловонная свалка
Зловонная свалка образовалась на улице Врубовой в Ростове. Фотографии стихийной мусорки ростовчане прислали в редакцию с просьбой повлиять на ситуацию.

Стихийная свалка образовалась в районе дома №32. По словам ростовчан, помойка источает дикую вонь и плодит антисанитарию. Куда бы не обращались горожане, мусорка становится все больше.

- Обращение в прокуратуру, администрацию результатов не дали. Из-за свалки антисанитария и вонь по всей округе, - пожаловались жители.

Последняя надежда ростовчан - это публикация в СМИ, чтобы обратить внимание властей на проблему.
Фото прислали читатели.
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