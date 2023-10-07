На Врубовой образовалась огромная зловонная свалка
Зловонная свалка образовалась на улице Врубовой в Ростове. Фотографии стихийной мусорки ростовчане прислали в редакцию с просьбой повлиять на ситуацию.
Стихийная свалка образовалась в районе дома №32. По словам ростовчан, помойка источает дикую вонь и плодит антисанитарию. Куда бы не обращались горожане, мусорка становится все больше.
- Обращение в прокуратуру, администрацию результатов не дали. Из-за свалки антисанитария и вонь по всей округе, - пожаловались жители.
Последняя надежда ростовчан - это публикация в СМИ, чтобы обратить внимание властей на проблему.