На Врубовой образовалась огромная зловонная свалка

Фото прислали читатели.

Зловонная свалка образовалась на улице Врубовой в Ростове. Фотографии стихийной мусорки ростовчане прислали в редакцию с просьбой повлиять на ситуацию.Стихийная свалка образовалась в районе дома №32. По словам ростовчан, помойка источает дикую вонь и плодит антисанитарию. Куда бы не обращались горожане, мусорка становится все больше.- Обращение в прокуратуру, администрацию результатов не дали. Из-за свалки антисанитария и вонь по всей округе, - пожаловались жители.Последняя надежда ростовчан - это публикация в СМИ, чтобы обратить внимание властей на проблему.