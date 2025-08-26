В Батайске снова остановили сброс нечистот в ручей Быстрый
В Батайске снова остановили сброс нечистот в ручей Быстрый. Об этом сообщили представители городской администрации 26 августа.
В начале августа местные жители заметили, что на улице Чапаева из трубы в ручей сливается зловонная жидкость. Сотрудники провели раскопки и заделали трубу на переулке Быстром, через которую сбрасывались канализационные отходы. После этого сброс прекратился.
Местные власти отметили, что против нарушителей начаты административные процедуры.
Однако через неделю горожане снова обнаружили сброс отходов в водоотводный канал. Представители регионального министерства природы и администрации выехали на место происшествия для проверки.
В переулке Быстром сотрудники перекопали участок и затампонировали трубу, через которую происходил слив нечистот. Теперь сброс прекращён.
Как отметили местные власти в отношении нарушителей ведутся административные разбирательства.