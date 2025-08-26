Фото: Администрация Батайска

В Батайске снова остановили сброс нечистот в ручей Быстрый. Об этом сообщили представители городской администрации 26 августа.В начале августа местные жители заметили, что на улице Чапаева из трубы в ручей сливается зловонная жидкость. Сотрудники провели раскопки и заделали трубу на переулке Быстром, через которую сбрасывались канализационные отходы. После этого сброс прекратился.Местные власти отметили, что против нарушителей начаты административные процедуры.Однако через неделю горожане снова обнаружили сброс отходов в водоотводный канал. Представители регионального министерства природы и администрации выехали на место происшествия для проверки.В переулке Быстром сотрудники перекопали участок и затампонировали трубу, через которую происходил слив нечистот. Теперь сброс прекращён.Как отметили местные власти в отношении нарушителей ведутся административные разбирательства.