В Ростове специалисты устраняют разлив растворителя лакокрасочных изделий в Дону

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В Ростове произошел разлив растворителя лакокрасочных изделий в реку Дон. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко 11 января.Вредоносная жидкость распространяется вдоль берега и достигла Ворошиловского моста. На место происшествия оперативно прибыли представители федеральных служб.На месте проводится обработка площади разлива сорбентом. Забор воды для нужд города осуществляется выше по течению, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. Сотрудники водоканала контролируют ситуацию, и в течение дня будет проводиться мониторинг состояния окружающей среды.- Работы по ликвидации разлива завершатся в ближайшее время, - заверил Алексей Логвиненко.Для координации действий выехал первый заместитель главы администрации Алексей Потешкин. Глава Кировского района Наталия Симаченко также находится на месте.