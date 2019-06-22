Главой администрации Кировского района Ростова стала Наталия Симаченко



Наталия Симаченко стала исполняющей обязанности главы администрации Кировского района Ростова. Об этом сообщается на официальном сайте исторического парка «Россия — моя история» 25 июня.



Экс-глава администрации района Роман Волошин написал заявление об увольнении по собственному желанию. На его место пришла первый заместитель Первомайского района Наталия Симаченко.



За большой вклад в организацию всевозможных культурных мероприятий на территории исторического парка ей вручили благодарность и поздравили с новой должностью.



Пока официальных данных о назначении Симаченко нет.