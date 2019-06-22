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Главой администрации Кировского района Ростова стала Наталия Симаченко

Главой администрации Кировского района Ростова стала Наталия Симаченко
Наталия Симаченко стала исполняющей обязанности главы администрации Кировского района Ростова. Об этом сообщается на официальном сайте исторического парка «Россия — моя история» 25 июня.

Экс-глава администрации района Роман Волошин написал заявление об увольнении по собственному желанию. На его место пришла первый заместитель Первомайского района Наталия Симаченко.

За большой вклад в организацию всевозможных культурных мероприятий на территории исторического парка ей вручили благодарность и поздравили с новой должностью.

Пока официальных данных о назначении Симаченко нет.

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