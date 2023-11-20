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В Ростове на Украинской огромная ветка пробила стекло легковушки

В Ростове на Украинской огромная ветка пробила стекло легковушки
В Ростове упавшая ветка на Украинской пробила стекло легковушки. Кадры горожане опубликовали 19 ноября в соцсетях.

По словам местных жителей, часть растения рухнула неподалеку от дома № 28. От сильного удара заднее стекло транспорта разбилось. На снимках видно, что растение повредило еще две машины.

- Благоустроенные подземные парковки нужно строить на всех местах, где есть возможность. И цена не должна быть высокой. Улицы дворов станут свободными, а машины - сухими и тёплыми, - подчеркнули ростовчане.

Не исключено, что ветвь обломилась из-за усиления ветра в Ростове. Теперь водителю придется крупно потратиться, чтобы починить авто.
Фото: СоцСети
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