В Ростове на Украинской огромная ветка пробила стекло легковушки

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В Ростове упавшая ветка на Украинской пробила стекло легковушки. Кадры горожане опубликовали 19 ноября в соцсетях.По словам местных жителей, часть растения рухнула неподалеку от дома № 28. От сильного удара заднее стекло транспорта разбилось. На снимках видно, что растение повредило еще две машины.- Благоустроенные подземные парковки нужно строить на всех местах, где есть возможность. И цена не должна быть высокой. Улицы дворов станут свободными, а машины - сухими и тёплыми, - подчеркнули ростовчане.Не исключено, что ветвь обломилась из-за усиления ветра в Ростове. Теперь водителю придется крупно потратиться, чтобы починить авто.