В Ростове упавшая ветка разбила стекло иномарки

В Ростове-на-Дону упавшая ветка разбила стекло «Хендай Акценту». Инцидент произошел днем 20 сентября на улице Беляева.По словам очевидцев, из-за небольшого ветра ветка упала на иномарку. К счастью, акация не задела прохожих, да и в момент происшествия никто не сидел на заднем сиденье машины.В случае, если на авто упал тяжелый предмет (в том числе ствол или ветки), владельцу необходимо обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. Специалисты составят протокол, в котором укажут информацию об ущербе. После этого владелец авто может обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.