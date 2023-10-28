В Ростове дерево пробило стекло легковушки

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В Ростове огромное дерево пробило стекло легковушки. Инцидент произошел 27 октября на улице Российской.По словам горожан, растение упало прямо на припаркованную рядом машину. На снимках видно, как огромный ствол пробил стекло легковушки.- Не стой под стрелой, - иронично добавил ростовчанин.Не исключено, что дерево рухнуло из-за усиления ветра в донской столице. Вероятно, водителю придется потратить крупную сумму денег, чтобы починить авто. При каких обстоятельствах растение упало, пока неизвестно.Владельцу транспорта нужно обратиться в соответствующие службы, чтобы получить компенсацию.