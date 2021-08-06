В Ростове на Тургеневской в двух местах просела плитка

В центре Ростова сразу в двух местах на улице Тургеневской просела плитка. Фото провалов прислала читательница Rostov.ru 9 августа.На пересечении Соборного переулка и улицы Тургеневской образовалась целая яма. В глубину она - около 10-15 сантиметров. Внутри находятся остатки бордюра и металлическая палка.Яма осложняет движение по пешеходному переходу. С одной стороны находится урна, с другой - столб. Пешеходу остаётся идти точно прямо, где и образовалась впадина.Второй проблемный участок находится на пересечении с Будённовским проспектом. Там плитка просела вокруг канализационного люка. Провал также находится прямо возле пешеходного перехода.Издалека участок не так заметен. В толпе пешеходов вполне можно просто упустить его из виду, споткнуться и получить серьёзные увечья.