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В Ростове на Тургеневской в двух местах просела плитка

В Ростове на Тургеневской в двух местах просела плитка

В центре Ростова сразу в двух местах на улице Тургеневской просела плитка. Фото провалов прислала читательница Rostov.ru 9 августа.

На пересечении Соборного переулка и улицы Тургеневской образовалась целая яма. В глубину она - около 10-15 сантиметров. Внутри находятся остатки бордюра и металлическая палка.

Яма осложняет движение по пешеходному переходу. С одной стороны находится урна, с другой - столб. Пешеходу остаётся идти точно прямо, где и образовалась впадина.



Второй проблемный участок находится на пересечении с Будённовским проспектом. Там плитка просела вокруг канализационного люка. Провал также находится прямо возле пешеходного перехода.

Издалека участок не так заметен. В толпе пешеходов вполне можно просто упустить его из виду, споткнуться и получить серьёзные увечья.

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