В Ростове на Пушкинской появился земляной провал

В Ростове, на Пушкинской образовался земляной провал. Разрушение тротуарной плитки находится в районе дома № 212.Провал захватывает канализационный люк, поэтому не исключено, что он мог появиться из-за аварии или подмывания сточных вод. Но участок никто не огородил, и люди продолжают ходить по опасной территории пешеходной зоны.Этот случай далеко не единственный. Недавно подобный провал образовался на одном из перекрестков в Азове. Также тротуарная плитка просела на пересечении проспекта Ворошиловский и улицы Красноармейской.