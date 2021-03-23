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В Ростове на Пушкинской появился земляной провал

В Ростове на Пушкинской появился земляной провал

В Ростове, на Пушкинской образовался земляной провал. Разрушение тротуарной плитки находится в районе дома № 212.

Провал захватывает канализационный люк, поэтому не исключено, что он мог появиться из-за аварии или подмывания сточных вод. Но участок никто не огородил, и люди продолжают ходить по опасной территории пешеходной зоны.

Этот случай далеко не единственный. Недавно подобный провал образовался на одном из перекрестков в Азове. Также тротуарная плитка просела на пересечении проспекта Ворошиловский и улицы Красноармейской.

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