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В Ростове на три месяца запретят движение транспорта у исторических зданий

В Ростове на три месяца запретят движение транспорта у исторических зданий
В Ростове в течение трех месяцев запретят на движение транспорта возле исторических зданий. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 26 августа на улице Береговой, 17/1 автомобили не смогут проехать по переулку Островского со стороны строения № 1. Также пешеходам запретят переходить дорогу по переходу на улице Береговой с западной стороны от пересечения с переулком Островского.

На проспекте Кировском, 40/87 временно ограничат движение транспорта для проезда строительной техники. Кроме того, на участке проспекта от улицы Суворова до дома № 40а с восточной стороны и по улице Суворова вдоль здания № 87 с южной стороны запретят остановку и стоянку машин. Пешеходы также не смогут пользоваться «зеброй» на улице Суворова с восточной стороны от пересечения с проспектом Кировским.

Кроме того, с 28 августа на улице Социалистической, 53 запретят остановку и стоянку от дома № 51 до дома № 55 с северной стороны.

Движение будут запрещено до 25 декабря.
Фото: Ростов ру
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