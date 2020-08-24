В Ростове на торги по банкротству за 19,5 миллиона выставлено имущество завода «Индустриального»

В донской столице с молотка пустят имущество ООО «Племзавод "Индустриальный"». Единственный лот крупнейшего свинокомплекса Кубани продают за 19 501 951,05 рубля.На торги выставили здания, весовую, земельные участки, свинарники и оборудование предприятия. Все они расположены в Тимашевском районе Краснодарского края.Все имущество предприятия с начала 2020 года находится в залоге у ООО «Агрофирма "Хуторок"».ОАО «Агроплемзавод "Индустриальный"» было основано в 1998 году, специализировалось на племенной работе и разведении свиней.