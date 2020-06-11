В донской столице с молотка пустят имущество «Индустриального»

В донской столице с молотка пустят имущество «Агроплемзавода "Индустриальный"». Четыре лота одного из крупнейших свинокомплексов Кубани продают за 2 миллиона 780 тысяч рублей.На торги выставили нежилые помещения, весовую, а также земельный участок. Все лоты расположены в Краснодарском крае.В случае, если покупатель не найдется, цену снизят и снова попытаются продать.ОАО «Агроплемзавод "Индустриальный"» было основано в 1998 году, специализировалось на племенной работе и выращивании свиней.Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ