В Ростове на Таганрогской образовался затор из-за пожара на складе

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В Октябрьском районе Ростова образовалась пробка из-за пожара на складе с пластиком поликарбонатом. Движение затруднено на улице Таганрогской в районе строения №144.По данным на 12:40, протяженность затора в сторону выезда из города составляет примерно километр. Водители стоят от ж/д переезда до кольцевой развязки.Ростовчанам, которые не попали в дорожную «ловушку», рекомендуют продумать альтернативный маршрут., что пламя на складе вспыхнуло 29 июля около 11:30. Примерно за полчаса огонь охватил около 500 квадратных метров. На месте ЧП находятся около полусотни спасателей, задействовано 15 единиц техники.