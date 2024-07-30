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В Ростове на Таганрогской образовался затор из-за пожара на складе

В Ростове на Таганрогской образовался затор из-за пожара на складе
В Октябрьском районе Ростова образовалась пробка из-за пожара на складе с пластиком поликарбонатом. Движение затруднено на улице Таганрогской в районе строения №144.

По данным на 12:40, протяженность затора в сторону выезда из города составляет примерно километр. Водители стоят от ж/д переезда до кольцевой развязки.

Ростовчанам, которые не попали в дорожную «ловушку», рекомендуют продумать альтернативный маршрут.

Напомним, что пламя на складе вспыхнуло 29 июля около 11:30. Примерно за полчаса огонь охватил около 500 квадратных метров. На месте ЧП находятся около полусотни спасателей, задействовано 15 единиц техники.
Фото: Яндекс.Карты
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