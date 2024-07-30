В Ростове площадь пожара Таганрогской увеличилась до 500 квадратов

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В Ростове-на-Дону площадь пожара на складах с пластиком увеличилась до 500 квадратов. Пламя вспыхнуло около 11:27 на улице Таганрогской,144.Пожар начался на складе с пластиком и поликарбонатом. Огонь охватил площадь в 250 квадратов. Позже площадь увеличилась до 500 квадратных метров. На месте работают 45 спасателей на 15 спецмашинах.По словам жителей, в небо поднялись густые клубы дыма, в округе пахнет гарью. Движение по улице затруднено.Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.