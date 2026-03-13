Роспотребнадзор проверит воздух в Шахтах, где четвертые сутки тлеет мусорный полигон
В Шахтах, где 10 марта загорелся мусорный полигон, Роспотребнадзор Ростовской области проведет проверку воздуха.
Пожар на полигоне вызвал тревогу у местных жителей, поскольку в некоторых районах города появился густой дым. По словам регионального министра ЖКХ Антонины Пшеничной, в настоящее время открытого огня нет. Но началось тление, которое продолжается уже четыре дня.
Эксперты решили взять пробы воздуха для анализа на наличие вредных веществ. Результаты проверки пока не поступили, как сообщили в "КВУ".