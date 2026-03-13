Роспотребнадзор проверит воздух в Шахтах, где четвертые сутки тлеет мусорный полигон

Фото: Антонина Пшеничная

В Шахтах, где 10 марта загорелся мусорный полигон, Роспотребнадзор Ростовской области проведет проверку воздуха.Пожар на полигоне вызвал тревогу у местных жителей, поскольку в некоторых районах города появился густой дым. По словам регионального министра ЖКХ Антонины Пшеничной, в настоящее время открытого огня нет. Но началось тление, которое продолжается уже четыре дня.Эксперты решили взять пробы воздуха для анализа на наличие вредных веществ. Результаты проверки пока не поступили, как сообщили в "КВУ".