В десятках многоэтажек Ростова отключили отопление и горячую воду 5 марта
В Ростове тысячи горожан остались без тепла и горячей воды. Утром 6 марта от коммуникации отключили 32 многоэтажки и 5 соцобъектов в Октябрьском районе.
Проблема коснулась жителей домов, расположенных в границах улиц Таганрогской, Кривоносова и переулка Горшкова. По информации министра ЖКХ Ростовской области, причина неудобств — поломка в котельной на улице Стрелковой, 61.
На месте уже работают бригады ресурсоснабжающей организации. Работы обещают завершить до 16:00.
Днем ранее из-за аварии на теплотрассе без тепла остались жители 35 многоэтажек в этом же районе. Речь идет о домах в границах улиц Тимошенко — Оганова — Таганрогская — Тимошенко. Там восстановили подачу тепла к вечеру.